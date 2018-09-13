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Reuters: Türkiye, İdlib'deki askeri pozisyonlarını güçlendiriyor

Reuters haber ajansı, Türk güvenlik ve askeri kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Türkiye'nin İdlib'de bulunan askeri pozisyonlarını güçlendirdiğini belirtti. Haberde, Türkiye'nin olası İdlib operasyonu sonrası yeni sığınmacı almayacağını ve göç dalgasını Suriye içerisinde tutmayı planladığı ifade edildi

13.09.2018 - 11:00 | Güncelleme: Reuters

Türkiye, Esad başlatacağı ve sınırında bir insani felakete yol açabilecek saldırı öncesinde, muhaliflerin hakim olduğu İdlib vilayetinde kurduğu askeri pozisyonlarını güçlendiriyor.

Reuters ile konuşan üç ayrı Türk güvenlik ve hükümet kaynağı, Suniye sınırına zırhlı araç ve malzeme takviyesi yapıldığını söylediler.

İdlib'de Türkiye'nin 12 askeri gözlem noktası bulunuyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rus ve İran desteğine sahip Suriye ordusunun 3 milyon insanın yaşadığı İdlib'e yapacağı bir saldırının yüz binlerce insanı yerlerinden edeceği uyarısını yapmıştı.

Halen dünyadaki en büyük mülteci nüfusu olan 3.5 milyon Suriyeliyi barındıran Türkiye, daha fazla savaş mağdurunu alamayacağını söylüyor ve Batılı ülkeleri, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ın ülke topraklarını yeniden ele geçirme mücadelesinin doğurduğu sonuçlarla Türkiye'yi baş başa bırakmakla suçluyor.

Rusya, İran ve Türkiye liderlerinin geçen hafta Cuma günü Tahran'da yaptıkları zirve, İdlib'de topyekun bir çatışmayı durduracak son çare olarak görülüyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Esad'ın destekçisi bu iki ülkeden ateşkes ilan etmeleri talebini zirvede dile getirmişti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yine de Türkiye'nin son haftalarda süren hava saldırılarını ve bir kara saldırısını durdurmaya kararlı olduğunu söylüyor. Başka Türk yetkililer de, İdlib'deki Türk birliklerine ateş açılırsa buna karşılık verileceğini belirttiler.

Reuters'e konuşan kaynaklardan biri, "Orada askeri varlığımız bulunuyor ve eğer bu varlık herhangi bir biçimde zarar görürse ya da saldırıya uğrarsa bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırı olarak kabul edilir ve gereken karşılık verilir" dedi. Gözlem noktaları, geçen yıl Türkiye, Rusya ve İran'ın vardığı bir anlaşma uyarınca kurulmuştu. Anlaşmaya göre İdlib ve çevre vilayetlerin bazı bölgeleri "çatışmasızlık bölgeleri" olarak belirlenmişti.

Suriye'nin Ürdün ile olan güney sınırında üç, başkent Şam yakındaki bir çatışmasızlık bölgesi geçen yıldan bu yana Suriye ordusunun eline geçti. Suriyeli muhaliflerin önde gelen bir lideri, Türkiye'nin bölgeye düzinelerle tank ve zırhlı araç, yüzlerce özel kuvvet askeri gönderdiğini ve bunun, İdlib'in diğer muhalif bölgelerinin kaderini paylaşmayacağını gösterdiğini söyledi.

Türk askeri yetkilileri, birlik hareketleri hakkında bilgi vermiyorlar ancak Reuters televizyonu geçen hafta sınır bölgesine gönderilen askeri konvoyları görüntüledi. Muhalif kaynakları, geçen hafta Türkiye'nin İdlib'deki muhaliflere mühimmat ve roket gibi malzeme takviyesini de artırdığını söyledi.

YENİ SIĞINMACI ALINMAYACAK

Suriye savaşının ilk yıllarında çatışmalardan kaçan Suriyelilere kapılarını açmış olan Türkiye, daha sonraki dönemde 900 km uzunluğundaki sınıra duvar inşa etti. Daha fazla sığınmacı alamayacağını söyleyen Türkiye'deki yardım ve güvenlik yetkilileri, İdlib'de çatışma çıktığında evlerinden edilmiş kişileri Türkiye'ye almaktansa, onları Suriye topraklarında karşılayacaklarını söylüyorlar.

Türk güvenlik yetkilisi, "Sığınmacılar Türkiye'ye alınmayacak çünkü geçmiş deneyimlerimize göre, bu gibi göç dalgalarıyla Türkiye'ye giren terörist ve radikal unsurları artık Türkiye kabul etmeyecek" dedi. Türk yetkili, "Türkiye'nin de, Avrupa'nın da güvenliği için sığınmacıları Suriye topraklarında tutacağız." ifadelerini kullandı.

Halen İdlib yakınlarında kurulan kamplarda kalan binlerce Suriyeli, Türkiye'ye yakın olmaları nedeniyle Suriye veya Rus hava saldırılarından koruncaklarını düşünüyorlar. Güvenlik kaynakları Türkiye'nin buralarda yeni kamplar kuracağını ancak Suriye topraklarındaki bu kampların büyüklüğünün henüz kararlaştırılmadığını söylediler.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye sınırına yeni bir mülteci akınının uluslararası etkileri olacağını söyledi.

Türkiye iki yıl önce Avrupa Birliği ile yaptığı anlaşma uyarınca Akdeniz üzerinden Avrupa'ya geçmek isteyen sığınmacı akınını durdurmayı üstlenmişti. Daha önceki sığınmacı akını AB içinde krize yol açmıştı.

Salı günü yaptığı açıklamada, uluslararası toplumun da sorumluluk üstlenmesi gerektiğini söyleyen Kalın, zaten milyonlarca mülteciyi barındıran Türkiye'ye yeni bir sığınmacı dalgasının başka komplikasyonlara yol açacağını belirtti.

Kalın, "Sorunlar buradan Avrupa'ya ve başka ülkelere yayılacaktır" dedi.

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