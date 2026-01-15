Habertürk
        Revani tarifi: evde kolay revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Revani tarifi: evde kolay revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Osmanlı saray mutfağından günümüze miras kalan, adını tarihi zaferlerden alan ve şerbetli tatlı denince ilk akla gelen klasiklerden biri olan revani, Türk mutfağının en köklü lezzetlerinden biridir. Sünger gibi yumuşacık keki, damağa yayılan yoğun irmik dokusu ve tam kıvamında şerbetiyle bayram sofralarının, iftar davetlerinin ve beş çaylarının vazgeçilmezidir. "Yoğurt tatlısı" veya "sünger tatlısı" olarak da bilinen bu lezzet, yapımı pratik gibi görünse de şerbetini tam çekmesi ve hamurlaşmaması için belirli püf noktalarına dikkat edilmesini gerektirir.

        Giriş: 15.01.2026 - 16:40 Güncelleme: 15.01.2026 - 16:40
        Revani tarifi
        Evde pastane lezzetini yakalamak isteyenlerin ve geleneksel tatlardan vazgeçemeyenlerin en sık arattığı "Revani tarifi: Evde kolay revani nasıl yapılır, malzemeleri neler?" ve kabaran bir revani için nelere dikkat edilmeli sorularının yanıtları, mutfaktaki başarının anahtarıdır. İşte saraylara layık bu tatlının detayları...

        Revani, Erivan'ın fethi şerefine saray aşçıları tarafından icat edildiği rivayet edilen, tarihi bir derinliğe sahip nadir tatlılardandır. İçindeki yoğurt ve irmik sayesinde nemli bir yapıya sahip olan bu tatlı, un helvası veya baklava kadar ağır olmayan ama şerbetli tatlı hazzını sonuna kadar yaşatan bir dengeye sahiptir. Üzerine konulan bir parça kaymak veya serpilen Hindistan cevizi ile sunumu zenginleşen revaninin, şerbetinin şekerlenmemesi, kekinin sönmemesi ve içinin çiğ kalmaması için uygulamanız gereken teknikleri, tam ölçülü malzeme listesini ve adım adım yapılışını bu yazımızda sizler için derledik. Sofralarınızı şenlendirecek bu tarifi öğrenmek için okumaya devam edin...

        REVANİNİN ÖZELLİĞİ VE ŞERBETLİ TATLILARDAKİ YERİ

        Revaniyi diğer şerbetli tatlılardan ayıran en temel özellik, hamurunda kullanılan yoğurt ve irmiğin yarattığı dokudur. Süt yerine yoğurt kullanılması, kekin daha asidik ve gözenekli bir yapıya kavuşmasını sağlar. Bu gözenekler, şerbetin kekin her noktasına eşit şekilde dağılmasına yardımcı olur. İrmik ise tatlıya o karakteristik "kumlu" ve dişe gelir yapıyı kazandırır.

        İyi bir revani, şerbetini tamamen çekmiş ama vıcık vıcık olmamış, çatalı bastırdığınızda hafifçe şerbet sızdıran ama dağılmayan bir kıvamda olmalıdır. Renginin altın sarısı gibi kızarmış olması, sadece görsel bir tercih değil, aynı zamanda karamelize bir lezzet katmanı oluştuğunun da işaretidir. Portakal veya limon kabuğu rendesiyle aromatize edilebilen bu tatlı, sade haliyle de bir lezzet şöleni sunar.

        TAM KIVAMINDA REVANİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

        Revani yapımında kullanılan malzemelerin oda sıcaklığında olması, kabarma garantisi için ilk kuraldır. Özellikle yumurtaların ve yoğurdun dolaptan önceden çıkarılması gerekir.

        İşte orta boy bir borcam veya fırın tepsisi için ideal malzeme listesi:

        Keki İçin:

        • Yumurta: 3 adet (Büyük boy ve oda sıcaklığında).
        • Toz Şeker: 1 çay bardağı (Şerbetli olacağı için kekin şekeri az tutulur).
        • Yoğurt: 1 su bardağı (Sulandırmadan, oda sıcaklığında).
        • Sıvı Yağ: 1 çay bardağı.
        • İrmik: 1 su bardağı.
        • Un: 1 su bardağı (Unun markasına göre kıvam değişebilir, kontrollü eklenmeli).
        • Kabartma Tozu: 1 paket.
        • Vanilya: 1 paket.
        • Aroma Verici (İsteğe Bağlı): 1 adet limon veya portakal kabuğu rendesi.

        Şerbeti İçin:

        • Toz Şeker: 3 su bardağı.
        • Su: 3 su bardağı.
        • Limon Suyu: Yarım limonun suyu (Şekerlenmeyi önlemek için).

        ADIM ADIM REVANİ YAPILIŞI

        Şerbetli tatlılarda altın kural "sıcak tatlı, soğuk şerbet" dengesidir. Bu nedenle işe önce şerbeti hazırlayarak başlamak gerekir.

        İşte adım adım lezzet rehberi:

        • Şerbetin Hazırlanması: Tencereye şeker ve suyu alıp karıştırın. Kaynamaya başladıktan sonra orta ateşte yaklaşık 10-15 dakika kaynatın. Kıvamı hafif koyulaşınca limon suyunu ekleyip 2-3 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp tamamen soğumaya bırakın.
        • Yumurta ve Şekerin Çırpılması: Karıştırma kabına yumurtaları ve şekeri alın. Mikserle karışım beyazlaşıp köpük köpük olana kadar, yaklaşık 5 dakika iyice çırpın. Bu işlem revaninin yumurta kokmamasını ve iyi kabarmasını sağlar.
        • Sıvıların Eklenmesi: Köpüren karışıma sıvı yağı ve yoğurdu ekleyip mikserin düşük devrinde kısa süre karıştırın. (Varsa limon kabuğu rendesini bu aşamada ekleyin).
        • Kuru Malzemeler: İrmik, un, kabartma tozu ve vanilyayı karışıma ekleyin. Bu aşamada mikser yerine spatula kullanarak, malzemeleri alttan üste doğru nazikçe karıştırmak kekin sönmesini engeller.
        • Pişirme: Yağlanmış fırın kabına veya borcama harcı dökün ve üzerini düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında (fansız ayar tercih edilir) üzeri ve altı iyice kızarana kadar, yaklaşık 30-35 dakika pişirin. Kürdan testi yaparak içinin piştiğinden emin olun.
        • Şerbetleme: Fırından çıkan sıcak revaniyi 2-3 dakika bekletip ilk sıcağının (fırın ateşinin) çıkmasını sağlayın. Ardından soğumuş olan şerbeti bir kepçe yardımıyla tatlının her yerine gezdirin.

        PÜF NOKTALARI VE SERVİS SIRLARI

        Revaninin şerbeti tam çekmesi için en önemli ipucu, şerbeti dökmeden önce keki dilimlemektir. Fırından çıkan keki dilimleyip şerbeti öyle dökerseniz, şerbet ara kesitlerden girerek tatlının en altına ve merkezine kadar ulaşır. Eğer dilimlemeden dökerseniz, üstü ıslak altı kuru kalabilir.

        Bir diğer püf noktası ise dinlendirme süresidir. Revani, şerbetini çektikten sonra hemen servis edilmemelidir. En az 2-3 saat oda sıcaklığında dinlenmesi, hatta bir gece beklemesi lezzetin oturması için en doğrusudur. Servis ederken üzerine bolca Hindistan cevizi serpmek gelenektir. Ancak daha özel bir sunum için her dilimin üzerine bir tatlı kaşığı kaymak veya bir top sade dondurma koyup, toz Antep fıstığı ile süsleyebilirsiniz.

