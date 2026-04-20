Reyhan Karaca, annesi Sevim Karaca için dua istedi
Reyhan Karaca, mesanesindeki kitle nedeniyle ameliyata alınan annesi Sevim Karaca ile ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı
Giriş: 20 Nisan 2026 - 22:38 Güncelleme:
Şarkıcı Reyhan Karaca'nın annesi Sevim Karaca ameliyata alındı. Annesinin sağlık durumuna ilişkin bilgi veren Karaca, takipçilerinden dua istedi.
"DOKTORUMUZ RİSKLİ BİR OPERASYON OLDUĞUNU İLETTİ"
"DOKTORUMUZ RİSKLİ BİR OPERASYON OLDUĞUNU İLETTİ"
Şarkıcı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: Annem, mesanesinde 5.5 cm kitle tespit edilmesi üzerine bu sabah ameliyata alındı. Doktorumuz riskli bir operasyon olduğunu iletti. Bu yazıyı okuyan herkesin dualarını bekliyorum.
