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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 1 Haziran 2024 Cumartesi dünün AB ve total reyting sıralaması: Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani

        Reytinglerde birinci hangi yapım oldu? 1 Haziran 2024 reyting sonuçları ile AB ve total sıralaması

        Reyting sonuçları, 1 Haziran Cumartesi günü yayınlanan yapımları izleyenler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında televizyon ekranlarında Gönül Dağı, Kardeşlerim, Yabani ve Survivor All Star reyting sonuçlarında birinci olabilmek için rekabet etti. İşte, 1 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.06.2024 - 10:03 Güncelleme: 02.06.2024 - 10:03
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        Televizyon seyircileri takip ettiği yapımların izlenme oranlarını merak ediyor. Her sabah bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. AB ve total reyting sonuçları ile dizi, program ve ana haberlerin reytinglerdeki sırası belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 1 Haziran 2024 Cumartesi gününe ilişkin AB ve total reyting sıralamasına dair detaylar...

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        1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Düne ilişkin reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 1 Haziran 2024 Cumartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması belli olduğunda haberimiz güncellenecek.

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        1 HAZİRAN 2024 DÜNÜN AB REYTİNG SIRALAMASI

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