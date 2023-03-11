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Reyting sonuçları açıklanıyor! 10 Mart dünün reyting sıralamasında birinci kim oldu?

Reyting sonuçlarında hangi yapımın ilk sıraya yerleştiği, televizyon seyircileri tarafından yakından takip ediliyor. 10 Mart Cuma akşamı erkana gelen dizi, film ve programlar Total ve AB reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, Dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2023 | Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçları, takip ettikleri dizi ve yapımların reyting sıralamasında ilk sırada yer almasını isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 10 Mart akşamı ekrana gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Hayatımın Şansı, Tuzak, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak mücadele verdi. İşte, 10 Mart 2023 Cuma dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...
  • REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2023 | Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    DÜNÜN  TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Total'de ve AB sıralamasına göre dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 10 Mart Cuma reyting sonuçları sıralaması açıklandığında haberimizde yer alacak. 
  • REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2023 | Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    10 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
  • REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2023 | Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    AB REYTİNG SIRALAMASI
  • REYTİNG SONUÇLARI 10 MART 2023 | Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını... Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    GEÇTĞİMİZ HAFTA 3 MART REYTİNG SONUÇLARI

    Total'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Yalı Çapkını özet bölümü, üçüncü sırada ise Kızılcık Şerbeti yer aldı.

    AB'de birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

    20+ABC1 izleyici grubunda birinci sırada Yalı Çapkını, ikinci sırada Kızılcık Şerbeti, üçüncü sırada ise Selçuk Tepeli ile Fox Ana Haber yer aldı.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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