Dünün reyting sonuçları, takip ettikleri dizi ve yapımların reyting sıralamasında ilk sırada yer almasını isteyenlerin gündeminde yer alıyor. 10 Mart akşamı ekrana gelen Ateş Kuşları, Barbaros Hayreddin, Hayatımın Şansı, Tuzak, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak mücadele verdi. İşte, 10 Mart 2023 Cuma dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım...