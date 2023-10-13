REYTİNG SONUÇLARI | 12 Ekim 2023 Total ve AB reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI | 12 Ekim 2023 Total ve AB reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım Total ve AB sıralamasına göre belli oluyor. 12 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz dizileri ile MasterChef All Star yarışma programı reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için yarıştı. 12 Haziran Perşembe akşamı dizi, film ve programların dışında Hırvatistan Türkiye maçı da seyirci ile buluştu. İşte 12 Ekim 2023 Perşembe Total ve AB reyting sonuçları hakkında merak edilenler...