Reyting sonuçları açıklanıyor! 12 Ekim Total ve AB reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?
Total ve AB reyting sonuçları sıralaması bir önceki gün ekrana gelen dizi, film ve programlara göre belirleniyor. 12 Ekim Perşembe akşamı Dilek Taşı, Aldatmak dizileri ile MasterChef yarışması seyirciyle buluştu. Hırvatistan Türkiye maçı da TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlandı. İşte 12 Ekim dünün reyting sonuçları...
Dünün reyting sonuçlarına göre birinci olan yapım Total ve AB sıralamasına göre belli oluyor. 12 Haziran Perşembe akşamı ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı, Hudutsuz Sevda, Kendi Düşen Ağlamaz dizileri ile MasterChef All Star yarışma programı reyting sonuçlarında ilk sırada yer almak için yarıştı. 12 Haziran Perşembe akşamı dizi, film ve programların dışında Hırvatistan Türkiye maçı da seyirci ile buluştu. İşte 12 Ekim 2023 Perşembe Total ve AB reyting sonuçları hakkında merak edilenler...
12 EKİM DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
12 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelen dizi, film ve programların reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA 5 EKİM REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
1 MASTERCHEF TURKIYE ALL STAR
2 ESRA EROL'DA
3 MUGE ANLI ILE TATLI SERT
4 ALDATMAK
5 HUDUTSUZ SEVDA
6 ATV ANA HABER
7 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER
8 ALDATMAK (OZET)
9 KANAL D ANA HABER
10 HUDUTSUZ SEVDA (OZET)