Her gün birçok kanalda dizi, film ve program olmak üzere birçok yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak sadece bazıları AB ve total reyting sıralamasına girecek kadar izleniyor. Peki, Perşembe günü en çok ne izlendi? İşte, 12 Eylül Perşembe AB ve total reytinglere göre en çok izlenen 10 yapım...