        Reyting sonuçları 12 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralaması ile dün en çok hangi yapım izlendi?

        12 Ocak Pazartesi günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları merak ediliyor. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması televizyonda hangi içeriklerin daha fazla ilgi gördüğünü gösteriyor. Bu veriler, izleyicilerin içerik tercihlerinin bir göstergesi olma özelliği taşırken, aynı zamanda yapımcılar ve kanalların içerik stratejilerini şekillendirmelerine yardımcı oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte 12 Ocak 2026 ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları...

        Giriş: 13.01.2026 - 10:10 Güncelleme: 13.01.2026 - 10:10
        Her gün bir önceki günün reyting sonuçları açıklanıyor. ABC1, AB ve Total kategorilerinin reyting listeleri; dizi, film, yarışma, program, haber bülteni gibi farklı içerik türlerinin performansını gözler önüne seriyor. Bu veriler aracılığıyla televizyon ekranlarında en fazla ilgi gören yapımlar öğreniliyor. Böylece yapımcılar ve televizyon kanalları içerik stratejilerini şekillendirebiliyor. Peki, ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 12 Ocak 2026 reyting sonuçları...

        12 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        12 Ocak Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.

        Show TV’de Düğün Dernek 2: Sünnet, Star TV’de 300: Bir İmparatorluğun Yükselişi ve ATV’de Zor Ölüm 5: Ölmek İçin Güzel Bir Gün filmleri sinemaseverlerle buluştu.

        Now TV’de ise Kıskanmak dizisinin tekrar bölümü yayınlandı.

        12 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandı. Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        12 OCAK 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Esra Erol’da – ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Cennetin Çocukları – TRT 1

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        ATV Ana Haber – ATV

        Survivor – TV8

        Gelin - Kanal 7

        12 OCAK 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Cennetin Çocukları – TRT 1

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        Survivor – TV8

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

        Esra Erol’da – ATV

        Düğün Dernek 2: Sünnet (T.S.) – Show TV

        12 OCAK 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Uzak Şehir – Kanal D

        Uzak Şehir (Özet) – Kanal D

        Cennetin Çocukları – TRT 1

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol’da – ATV

        Survivor – TV8

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        ATV Ana Haber – ATV

        Zuhal Topal’la Yemekteyiz – TV8

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
