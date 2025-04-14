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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 13 Nisan 2025: Deha, Teşkilat, Kardelenler, Şakir Paşa Ailesi… AB ve Total'de dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 13 Nisan 2025: AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Show TV'de Deha, ATV'de Kardelenler, TRT 1'de Teşkilat, Now TV'de Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Star TV'de Çok Güzel Hareketler 2 ve TV8'de Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Kanal D'de Uzak Şehir dizisi tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dünün reyting sonuçları ile 13 Nisan Pazar günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, 13 Nisan 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.04.2025 - 07:40 Güncelleme: 14.04.2025 - 07:40
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        Televizyon kanallarında gündüz ve akşam kuşağında birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total sıralamasını merak ediyor. 13 Nisan Pazar akşamı Deha, Teşkilat, Kardelenler, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Çok Güzel Hareketler 2, Survivor, Uzak Şehir yapımları yayınlandı. Hangi yapımın zirveye yerleştiği araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 13 Nisan 2025 Reyting sonuçları tablosu...

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        13 NİSAN 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        13 Nisan 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve belli olur olmaz haberimiz güncellenecektir.

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        13 NİSAN 2025 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        13 NİSAN 2025 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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