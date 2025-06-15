Reyting sonuçları 14 Haziran 2025: Dünün Total, AB sıralamasına göre reyting sonuçlarında kim birinci oldu?
Reyting sonuçları ile Total, AB grubu birincisi belli oluyor. Dün akşam Now TV'de Çift Kişilik Oda, Show TV'de Güldür Güldür Show, Star TV'de Uçak yayınlandı. Her gün bir önceki günün sıralaması duyuruluyor. Bu noktada dünün reyting birincisi merak ediliyor. Peki 14 Haziran 2025 reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte, dünün Total, AB sıralamasına göre reyting sonuçları birincisi
Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 14 Haziran Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı sezon finali izleyicisiyle buluştu. Ayrıca Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, ATV'de yerli sinema filmi Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, NOW TV'de Çift Kişilik Oda dizisi yayınlandı. Peki reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım
REYTİNG SONUÇLARI 14 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. 14 Haziran reyting sıralaması bugün gün içinde açıklanacak.
GEÇEN HAFTAKİ REYTİNG SIRALAMASI NASILDI?
7 Haziran 2025 reyting sonuçları açıklandı.
Total’de 1. sırada TV8’de izleyici ile buluşan “ABD – Türkiye Hazırlık Maçı”, 2. sırada TRT 1’de izleyici ile buluşan “Gönül Dağı” TV8’de ekranlara gelen “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” yer aldı.
AB’de 1. sırada “ABD – Türkiye Hazırlık Maçı”, 2. sırada “Güldür Güldür Show”, 3. sırada ise “Gönül Dağı” yer aldı.
7 HAZİRAN 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
ABD-Türkiye Hazırlık Maçı Karşılaşması – TV8
Gönül Dağı – TRT 1
Survivor – TV8
Güldür Güldür Show – Show TV
Ozan Gündoğdu ile Now Ana Haber Hafta Sonu – NOW
Güldür Güldür Show (Özet) – Show TV
Kanal D Ana Haber – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
Yol Arkadaşım (T.S) (Tkr) – Star TV