Dünün reyting sonuçları birincisi merak ediliyor. 14 Haziran Cumartesi akşamı TRT1'de Gönül Dağı sezon finali izleyicisiyle buluştu. Ayrıca Kanal D'de Kuzey'in Oğlu Volkan Konak, ATV'de yerli sinema filmi Murat Göğebakan: Kalbim Yaralı, NOW TV'de Çift Kişilik Oda dizisi yayınlandı. Peki reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte reyting sonuçlarına göre birinci gelen yapım