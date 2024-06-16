Dünün reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Reyting sıralaması ile dün ekranlara gelen dizi, program ve fimlerin arasından en çok hangisi yapımın izlendiği belli oluyor. Peki, reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte, 15 Haziran 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile dünün AB ve total reyting sıralaması...