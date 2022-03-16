14 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? AB ve total sıralama tablosu dün akşam ekrana gelen Yasak Elma, Survivor ve Alparslan Büyük Selçuklu gibi yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. İşte 14 Mart reyting sonuçları