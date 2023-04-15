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Reyting sonuçları açıklanıyor! 14 Nisan dünün reyting sıralaması ile hangi dizi birinci oldu?

Dünün reyting sonuçları, Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 14 Nisan Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sonuçları sıralamasında birinci olmak için yarıştı. İşte, 14 Nisan 2023 Salı dünün reyting sonuçları...

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  • REYTİNG SONUÇLARI 15 NİSAN 2023 Cuma: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sıraya yer aldığı televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 24 Ocak Salı akşamı ekrana gelen; Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin, Tuzak ve Yalı Çapkını dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 14 Nisan 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...
  • REYTİNG SONUÇLARI 15 NİSAN 2023 Cuma: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    DÜNÜN  TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    14 Nisan Cuma dünün Total rve AB eyting sonuçları henüz açıklanmadı.
  • REYTİNG SONUÇLARI 15 NİSAN 2023 Cuma: Dünün reyting sonuçları ile hangi dizi reyting sonuçlarında birinci oldu?

    GEÇTİĞİMİZ HAFTA 7 NİSAN TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

    1- YALI ÇAPKINI

    2- KIZILCIK ŞERBETİ

    3- ATEŞ KUŞLARI

    4- YALI ÇAPKINI (ÖZET)

    5- ATV ANA HABER

    6- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HAEBER

    7- ESRA EROL'DA

    8- KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

    9- PROF. DR. NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR

    10- ATEŞ KUŞLARI (ÖZET)

     

    7 NİSAN AB REYTİNG SONUÇLARI

    1- KIZILCIK ŞERBETİ

    2- YALI ÇAPKINI

    3- SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

    4- KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET)

    5- YALI ÇAPKIMI (ÖZET)

    6- ATV ANA HABER

    7- ESRA EROL'DA

    8- ATEŞ KUŞLARI

    9- MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

    10- ATEŞ KUŞLARI (ÖZET)

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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