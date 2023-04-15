Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sıraya yer aldığı televizyon seyircilerinin gündeminde yer alıyor. 24 Ocak Salı akşamı ekrana gelen; Ateş Kuşları, Yalı Çapkını, Barbaros Hayreddin, Tuzak ve Yalı Çapkını dizileri Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 14 Nisan 2023 Cuma dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...