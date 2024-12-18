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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 17 Aralık 2024: Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, Sen Ağlama İstanbul... AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 17 Aralık 2024: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları ile 17 Aralık Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Show TV'de Bahar, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, ATV'de Bir Gece Masalı, Star TV'de Sen Ağlama İstanbul, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now'da Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisi tekrar bölümüyle ekrana gelirken, Kanal D'de Mandıra Filozofu filmseverlerle buluştu. Peki, dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Aralık 2024 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2024 - 07:17 Güncelleme: 18.12.2024 - 07:17
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, MasterChef Türkiye, Sen Ağlama İstanbul, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Mandıra Filozofu yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...

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        17 ARALIK 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        17 Aralık 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        17 ARALIK 2024 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        17 ARALIK 2024 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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