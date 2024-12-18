Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 17 Aralık Salı akşamı yayınlanan Bahar, Mehmed: Fetihler Sultanı, Bir Gece Masalı, MasterChef Türkiye, Sen Ağlama İstanbul, Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar, Mandıra Filozofu yapımlarından hangisinin zirveye yerleştiği merak ediliyor. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 17 Aralık 2024 Reyting sonuçları tablosu...