REYTİNG SONUÇLARI 18 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 18 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 18 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Hayatımın Neşesi, FOX TV'de Kısmet ve TV8'de ise MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 18 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...