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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 18 Ağustos 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 18 Ağustos dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 18 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve programlar reyting sıralamasında ilk sırada yer almak için çaba harcadı. İşte, 18 Ağustos dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

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        Habertürk
        Giriş: 19.08.2023 - 08:11
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        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 18 Ağustos Cuma akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Hayatımın Neşesi, FOX TV'de Kısmet ve TV8'de ise MasterChef Türkiye programı yayınlandı. İşte 18 Ağustos 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

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        18 AĞUSTOS TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        18 Ağustos Cuma dünün reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

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        11 AĞUSTOS GEÇTİĞİMİZ HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?

        Total'de 1.sırada TV8'de izleyiciyle buluşan "Masterchef Türkiye All Star", 2. sırada Fox TV'de yayınlanan "Kısmet", 3.sırada TRT1'de ekrana gelen "Hayatımın Neşesi" yer aldı.

        AB'de ise 1.sırada "Masterchef Türkiye All Star", 2.sırada "Hayatımın Neşesi", 3.sırada "Fox Ana Haber" yer aldı.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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