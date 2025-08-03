Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 2 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Pi'nin Yaşamı, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Orman Çocuğu, Görümce, Kurt Ve Aslan, Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…