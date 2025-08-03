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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Reyting sonuçları 2 Ağustos 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 2 Ağustos Cumartesi listesi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam Show TV'de Görümce, Kanal D'de Pi'nin Yaşamı, Star TV'de Erkek Güzeli Sefil Bilo, ATV'de Orman Çocuğu, TRT 1'de Kurt Ve Aslan, Now TV'de Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. TV8'de ise MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2025 - 07:55 Güncelleme: 03.08.2025 - 07:55
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        Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak kıyasıya için yarıştı. 2 Ağustos Cumartesi akşamı MasterChef Türkiye yarışması yeni bölümüyle ekrana geldi. Diğer kanallarda ise Pi'nin Yaşamı, Erkek Güzeli Sefil Bilo, Orman Çocuğu, Görümce, Kurt Ve Aslan, Aşk Oluversin Gari filmleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları ile hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 2 Ağustos 2025 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…

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        2 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        2 Ağustos 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 11:00’den sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

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        2 AĞUSTOS 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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