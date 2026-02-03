Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Berat Gecesi’ne özel programlar yayınlandı. Ayrıca Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 2 Şubat 2026 reyting sonuçları!