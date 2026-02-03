Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 2 Şubat 2026: Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor... Dün en çok hangi yapım izlendi, ABC, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?

        Reyting sonuçları 2 Şubat 2026: ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?

        2 Şubat Pazartesi günü Berat Kandili olması sebebiyle birçok kanalda Berat Gecesi'ne özel programlar yayınlandı. Ayrıca Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ATV'de Kuruluş Orhan ve Now TV'de Yeraltı dizileri tekrar bölümleriyle ekrana gelirken, Show TV'de Hükümet Kadın ve Star TV'de Borderlands filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuldu. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi? İşte, 2 Şubat 2026 reyting sonuçları...

        Giriş: 03.02.2026 - 08:06 Güncelleme: 03.02.2026 - 08:06
        1

        Her gün kanallarda birçok dizi, film, program, haber bülteni ve yarışma yayınlanıyor. Bu yapımlardan sadece bazıları ABC, AB ve Total reyting sıralamasında kendisine yer buluyor. Dün akşam Berat Gecesi’ne özel programlar yayınlandı. Ayrıca Uzak Şehir ve Cennetin Çocukları dizileri ile Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok ne izlendi? İşte 2 Şubat 2026 reyting sonuçları!

        2

        2 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        2 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

        3

        2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        2 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
