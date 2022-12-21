Reyting sonuçları her gün bir önceki gün ekrana gelen yapımlara göre belirleniyor. 20 Aralık Salı akşamı ekrana gelen Baba, Ben Bu Cihana Sığmazam, Bir Peri Masalı, Gecenin Ucunda, Üç Kız Kardeş, Yürek Çıkmazı dizileri ve MasterChef Türkiye yarışma programı dünün reyting sonuçlarında birinci olmak için yarıştı. İşte, 20 Aralık dünün reyting sıralamasında birinci olan yapım...