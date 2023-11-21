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        Haberler Televizyon REYTİNG SONUÇLARI 20 Kasım 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

        Reyting sonuçları açıklanıyor! 20 Kasım dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım birinci oldu?

        Dünün reyting sonuçları, bir önceki günün Total ve AB sıralamasına göre belirleniyor. 20 Kasım Pazartesi akşamı; Arka Sokaklar, Bambaşka Biri, Ömer, Safir ve Selahaddin Eyyubi yapımları ekrana geldi. İşte, 20 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2023 - 09:06 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:06
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        Reyting sonuçları açıklanıyor!
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        Dünün reyting sonuçları açıklanıyor. 20 Kasım Pazartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları reyting sıralamasında birinci sırada yer almak için yarıştı. TRT 1'de Selahaddin Eyyubi, ATV'de Safir, Kanal D'de Arka Sokaklar, FOX TV'de Bambaşka biri ve Star TV'de Ömer dizileri ve MasterCehf All Star yarışma programı yayınlandı. İşte 20 Kasım 2023 dünün reyting sonuçları Total ve AB sıralaması...

        20 KASIM TOTAL REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        20 Kasım Pazartesi günü ekrana gelen yapımların Total ve AB reyting sonuçları sıralaması henüz açıklanmadı.

        GEÇTİĞİMİZ HAFTA 13 KASIM REYTİNG SONUÇLARI

        Total ve AB 13 Kasım dünün reyting sonuçları açıklandı.

        Total reyting sıralamasına göre 1. sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, 2. sırada Ömer ve 3. sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

        AB reyting sonuçlarına göre ilk sırada Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi, ikinci sırada Ömer ve üçüncü sırada ise MasterChef Türkiye All Star yer aldı.

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        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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