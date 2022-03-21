Dünün reyting sonuçlarında hangi yapımın birinci olduğu dizi severler tarafından merak ediliyor. 20 Mart Pazar akşamı Adı Sevgi, Teşkilat, Yargı Survivor All Star dizi ve programları seyirciyle buluşurken reyting sıralaması araştırılmaya başlandı. Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında sonuçlara haberimiz üzerinden ulaşabilirsiniz.