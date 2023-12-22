Reyting yarışında yeni rakip: Arak! İşte 21 Aralık reyting sonuçları
Reyting sonuçları 21 Aralık Perşembe günü ekrana gelen yapımlar sonrasında televizyon izleyicileri ve medya gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak, ilk bölümüyle perşembe günlerinin reyting yarışında yerini aldı. İşte 21 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama...
Reyting sonuçları 21 Aralık Perşembe günü sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Show TV'nin yeni dizisi Arak ilk bölümüyle reyting yarışına hızlı bir giriş yaparken Aldatmak, Sakla Beni ve MasterChef All Star yarışta öne çıkan diğer yapımlar arasında yerini aldı.
21 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
21 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
21 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI