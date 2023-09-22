Reytinglerde sonuç heyecanı! 21 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama
21 Eylül reyting sonuçları geçtiğimiz gün yani Perşembe günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından heyecanla takip ediliyor. Özellikle dün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar zirve yarışında birbirini zorladı. İşte 21 Eylül reyting sonuçları AB ve total sıralama...
21 Eylül reyting sonuçları geçtiğimiz gün ekrana gelen yapımların ardından merak edilip araştırılıyor. Özellikle geçtiğimiz gün ekrana gelen Aldatmak, Dilek Taşı ve MasterChef All Star gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
21 Eylül reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
21 EYLÜL TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
21 EYLÜL AB REYTİNG SONUÇLARI