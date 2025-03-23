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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 22 Mart 2025: Cumartesi günü en çok ne izlendi? Dün hangi diziler AB ve totalde birinci oldu, ilk 10'a giren yapımlar

        Reyting sonuçları açıklanıyor: 12 Mart 2025 Cumartesi en çok ne izlendi?

        Cumartesi günü televizyon ekranlarında hem gündüz hem de akşam kuşağında birbirinden farklı yapımlar izleyicilerle buluştu. Dizi, film ve programlardan bazıları yüksek izlenme oranlarıyla hem total hem de AB reyting listelerinde üst sıralara yerleşti. Peki, dün ekranlarda en çok hangi yapımlar izlendi? İşte, 22 Mart 2025 Cumartesi gününe ait total ve AB reyting listelerinde ilk 10…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.03.2025 - 08:02 Güncelleme: 23.03.2025 - 08:02
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        22 Mart 2025 Cumartesi günü televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşan dizi, film ve programlar, reyting listelerinde kıyasıya bir rekabet yaşadı. Gün boyunca ekrana gelen yapımlardan bazıları, hem total hem de AB kategorilerinde zirveye yerleşerek dikkat çekti. Peki, günün en çok izlenen yapımları hangileri oldu? İşte, 22 Mart 2025 Cumartesi gününe ait total ve AB reyting sıralamalarında ilk 10…

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        22 MART 2025 CUMARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

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        22 MART 2025 CUMARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI

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