22 Temmuz 2024 Pazartesi reyting sonuçları açıklandı! Dün en çok ne izlendi?
Her gün televizyonda onlarca yapım seyirci ile buluşuyor. Ancak aralarından sadece bazıları reyting listesine girmeyi başaracak kadar izleniyor. Peki, dün en çok ne izlendi? İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartesi AB ve total reyting sonuçları...
Her gün farklı kategorideki onlarca yapım seyirci ile buluşuyor; bu nedenle televizyonda reyting rekabeti tüm hızıyla sürüyor. Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor ve en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Peki, dün en çok ne izlendi, hangi dizi reytinglerde birinci oldu? İşte, 22 Temmuz 2024 Pazartesi gününe dair AB ve total reyting sıralaması...
22 TEMMUZ PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Yalan - KANAL D
NOW Ana Haber
Canavar Avcısı - ATV
Yalan Özet - KANAL D
Recep İvedik 4 - NOW
SHOW TV Ana Haber
KANAL D Ana Haber
Güldür Güldür Show - SHOW TV
Düğün Dernek 2 Sünnet - STAR TV
22 TEMMUZ PAZARTESİ AB REYTİNG SONUÇLARI
MasterChef Türkiye - TV 8
Güldür Güldür Show - SHOW TV
NOW Ana Haber
Canavar Avcısı - ATV
Yalan - KANAL D
Recep İvedik 4 - NOW
MasterChef Türkiye Özet - TV 8
Düğün Dernek 2 Sünnet - STAR TV
MasterChef Türkiye Tekrar - TV 8
Haber Önü - SHOW TV