Reyting sonuçları 23 Kasım 2024: AB ve Total reyting sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları 23 Kasım Cumartesi günü için araştırılmaya başlandı. Dün akşam Güldür Güldür Show, Yalan, Sahipsizler, Bir Gece Masalı, Gönül Dağı, Yabani ve MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Medya gündemini yakından takip edenler, sabahın ilk ışıklarıyla beraber AB ve Total tablosu için arama motorlarına yöneldi. Peki, 23 Kasım 2024 reyting sonuçları birincisi kim oldu, AB ve Total sıralaması nasıl?
Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Kasım Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Yalan, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Bir Gece Masalı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 23 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…
23 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cumartesi günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
Ancak 23 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimize eklenecektir.
23 KASIM 2024 CUMARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI