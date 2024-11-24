Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 23 Kasım Cumartesi akşamı Show TV’de Güldür Güldür Show, Kanal D’de Yalan, TRT 1’de Gönül Dağı, TV8’de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkarken Star TV’de Sahipsizler, ATV’de Bir Gece Masalı dizileri tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Peki, 23 Kasım 2024 Cumartesi reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…