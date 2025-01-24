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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: Fenerbahçe-Lyon maçı, Survivor... Dünün reyting sonuçları ile AB ve Total’de hangi yapım birinci oldu?

        Reyting sonuçları 23 Ocak 2025: AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi kim oldu?

        Reytinglerde rekabet tüm hızıyla devam ediyor. 23 Ocak Perşembe akşamı Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri dizileri yeni bölümleriyle değil tekrar bölümleriyle ekranlara geldi. Diğer kanallarda Hatıran Yeter ve Açlık Oyunları: Alaycı Kuş filmleri yayınlandı. TV8'de Survivor'ın yeni bölümü izleyici karşısına çıkarken TRT 1'de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı futbolseverlerle buluştu. Peki, reyting sonuçları açıklandı mı, günün birincisi kim oldu? İşte, 23 Ocak 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 07:46 Güncelleme: 24.01.2025 - 07:46
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        Reyting sonuçları ile bir önceki gün yayınlanan yapımlar arasında günün birincisi öğreniliyor. Dün akşam kanallarda Siyah Kalp, Hudutsuz Sevda, İnci Taneleri dizilerinin tekrar bölümleri yayınlandı. TRT 1’de UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe-Lyon maçı heyecanı yaşanırken TV8’de Survivor’ın yeni bölümü ekrana geldi. AB ve Total sıralamasına göre birinci olan yapım izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki reytinglerde zirveye kim yerleşti? İşte, 23 Ocak 2025 dünün reyting sonuçları ile Total ve AB sıralaması...

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        23 OCAK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        23 Ocak 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00’dan sonra açıklanacak olup haberimize eklenecektir.

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        23 OCAK 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        23 OCAK 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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