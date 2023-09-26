REYTİNG SONUÇLARI| 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Safir ve Ömer

REYTİNG SONUÇLARI| 25 Eylül reyting sonuçları açıklandı! AB ve total reyting sıralaması: MasterChef All Star, Safir ve Ömer

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Reyting sonuçları 25 Eylül Pazartesi günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen MasterChef All Star, Safir ve Ömer gibi yapımlar reytinglerde ilk sıralarda yer alıyor. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?

İşte 25 Eylül reyting sonuçları: