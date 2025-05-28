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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 27 Mayıs 2025: Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı... AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 27 Mayıs 2025: AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına göre dünün birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 27 Mayıs Salı akşamı Show TV'de Bahar, Star TV'de Kral Kaybederse, ATV'de Bir Gece Masalı, TRT 1'de Mehmed: Fetihler Sultanı, TV8'de Survivor yapımları yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarkan Kanal D'de Uzak Şehir dizisinin tekrar bölümü yayınlandı. Now TV'de Recep İvedik 7 filmi sinemaseverlerle buluştu. Peki, Total ve AB sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Mayıs 2025 AB ve Total reyting sonuçları ile dünün birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2025 - 08:06 Güncelleme: 28.05.2025 - 08:06
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        Reyting sonuçları 27 Mayıs Salı günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve program ekrana geldi. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Bahar, Kral Kaybederse, Bir Gece Masalı, Mehmed: Fetihler Sultanı, Uzak Şehir, Survivor ve Recep İvedik 7 yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 27 Mayıs 2025 Reyting sonuçları ile dünün AB ve Total sıralaması...

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        27 MAYIS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        27 Mayıs 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklanınca haberimiz güncellenecektir.

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        27 MAYIS 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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        27 MAYIS 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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