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        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 27 ŞUBAT 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu? Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda...

        Reyting sonuçları 27 Şubat 2025: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

        Dünün reyting sonuçları 27 Şubat 2025 Perşembe sıralaması için araştırmalar başladı. Dün akşam Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizilerin yanı sıra Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı futbolseverlerle buluşurken Survivor yarışması da yeni bölümüyle yayındaydı. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu? İşte 27 Şubat 2025 AB ve Total reyting sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2025 - 07:41 Güncelleme: 28.02.2025 - 07:41
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        Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Şubat Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı yanı sıra Survivor yarışması ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Şubat 2025 Perşembe reyting birincisi…

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        27 ŞUBAT 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        27 Şubat 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10:00'dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

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        27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

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        27 ŞUBAT 2025 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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