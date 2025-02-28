Dün yayınlanan dizi, film, yarışma ve haber programları günün birincisi olmak için yarıştı. 27 Şubat Perşembe akşamı Siyah Kalp, İnci Taneleri, Başka Bir Gün, Hudutsuz Sevda dizileri yeni bölümleriyle, Kral Kaybederse ve Bir Zamanlar İstanbul dizileri ise tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Galatasaray - Tümosan Konyaspor maçı yanı sıra Survivor yarışması ekranlardaydı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler AB ve Total reyting sonuçları sıralamasına çevrildi. Peki reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu? İşte 27 Şubat 2025 Perşembe reyting birincisi…