Reyting sonuçları açıklanıyor!
Her hafta olduğu gibi bu hafta da gündüz ve akşam kuşağında birçok yapım ekranlara geldi; birçok dizinin yeni bölümü yayınladı. 29 Mart Cuma günü televizyonda Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Gaddar gibi yapımlar vardı. Peki, dün yani 29 Mart Cuma hangi yapım birinci oldu? İşte, 29 Mart Cuma AB ve total reyting sıralaması...
Dün ekranlarda Kızılcık Şerbeti, Ateş Kuşları, Arka Sokaklar, Gaddar, Yalı Çapkını, Survivor ve Kara Ağaç Destanı gibi yapımların yeni bölümleri vardı. Doğal olarak, reyting rekabeti de üst düzeydeydi. Peki, 29 Mart Cuma yani dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, AB ve total reyting sıralaması...
29 MART CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
29 MART CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.