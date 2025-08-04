Dünün reyting sonuçları 3 Ağustos 2025: AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?
Dünün reyting sonuçları açıklandı mı sorusu medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kuralsız Sokaklar programı ile Kim Milyoner Olmak İster? ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Diğer kanallarda ise Dedemin Fişi, Hugo, Anamız Var 2, filmleri yayınlandı. Çok Güzel Hareketler 2 ise tekrar bölümüyle ekrana geldi. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki, 3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu? İşte, detaylar...
Dünün reyting sonuçları sıralaması ile kim birinci oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. 3 Ağustos Pazar günü yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Kuralsız Sokaklar, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye, Dedemin Fişi, Hugo, Anamız Var 2, Çok Güzel Hareketler 2 gibi yapımlar ekranlara geldi. İzledikleri içeriğin durumunu merak eden seyirciler ‘’Reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması…
3 AĞUSTOS 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
3 Ağustos 2025 Pazar reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.
3 AĞUSTOS 2025 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI