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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 3 Kasım 2024: Deha, Teşkilat, Kirli Sepeti... Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Reyting sonuçları 3 Kasım 2024: Dünün reyting sonuçları ile Total AB sıralamasında birinci kim oldu?

        Dün gündüz kuşağında birçok program izleyicisiyle buluştu. Akşam kuşağında ise birbirinden güzel yapımlar yayınlandı. Show TV'de Deha, TRT 1'de Teşkilat, Kanal D'de Turnike, ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8'de MasterChef Türkiye yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now'da Kirli Sepeti final bölümüyle ekrana geldi. Dünün reyting sonuçları araştırılmaya başlandı. Peki, 3 Kasım reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları ile Total, AB sıralamasında birinci olan yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.11.2024 - 08:11 Güncelleme: 04.11.2024 - 08:11
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        3 Kasım Pazar akşamı Show TV’de Deha, TRT 1’de Teşkilat, Kanal D’de Turnike, Star TV'de Ketenpere, ATV’de Kim Milyoner Olmak İster?, TV8’de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Now’da ise Kirli Sepeti dizisinin final bölümü yayınlandı. İzledikleri yapımların Total ve AB sıralamasını öğrenmek isteyenler ‘’Dünün reyting sonuçları açıklandı mı?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 3 Kasım 2024 Reyting sonuçları sıralaması…

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        3 KASIM 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Pazar günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        3 Kasım 2024 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

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        3 KASIM 2024 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

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        3 KASIM 2024 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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