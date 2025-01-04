Dün yayınlanan dizi, film, haber bültenleri ve yarışma programları günün birincisi olmak için yarıştı. 3 Ocak Cuma akşamı Başkan, Babamın Penguenleri, Kiracı, Rtük Belgesel, Hababam Sınıfı yapımları yayınlandı. TV8’de Survivor All Star-Gönüllüler yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkarken ATV’de yeni dizi Zembilli ekrana geldi. Peki, 3 Ocak 2025 Cuma reyting sonuçları ile hangi yapım birinci oldu? İşte AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi…