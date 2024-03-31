Dün ekranlarda Güldür Güldür Show, Yan Oda, Üç Kız Kardeş, Kardeşlerim, Gönül Dağı ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerin yeni bölümleri vardı. Yapımlar arasında kıyasıya reyting mücadelesi devam ediyor. Peki, 30 Mart Cumartesi reytinglerde kim birinci oldu? İşte, Cumartesi yani dünün AB ve total reyting sıralaması...