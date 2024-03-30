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        Haberler Televizyon 'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım: O evi yakar, öyle giderim - Magazin haberleri

        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım: O evi yakar, öyle giderim

        SHOW TV'nin yapımını O3 Medya'nın üstlendiği dizisi 'Sandık Kokusu'nun yeni bölümünden ilk tanıtım yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.03.2024 - 15:38 Güncelleme: 30.03.2024 - 15:38
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        'Sandık Kokusu'ndan yeni tanıtım
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        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu’nun yeni bölümünde Irmak’ın Adnan’ın ihanetini öğrenmesinin ardından intikam almak için eve döndüğü tanıtımda Atilla, gerçekleri ona anlatmak için Karsu’yu kaçırıyor. Karsu’nun Atilla hakkındaki gerçekleri öğrenince nasıl tepki vereceği büyük bir merakla bekleniyor.

        'SANDIK KOKUSU’NUN 16'NCI BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Ömer, Hasan ile organize olup Filiz’i doktora götürme bahanesiyle çiftliğe götürdü ve nihayet merakla beklenen Filiz-Hasan buluşması gerçekleşti. Filiz, keyifli geçen buluşmanın ardından yeniden görüşmek için adım attı.

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        Atilla, Karsu’ya her şeyi anlatmak için kitapçıya gitti. Önce konuşmak istemediğini söyleyen Karsu, Atilla’dan bir otel odası tutmasını istedi. Büyük bir heyecanla Karsu’nun gelmesini bekleyen Atilla, kapıyı açtığında karşısında Lale’yi bulunca şoke oldu.

        Irmak, Adnan’ın iş yerine ziyarete gittiğinde Selvi’den rahatsız olduğunu Karsu’ya anlattı ve bunun üzerine Adnan’la konuşan Karsu gerçekleri öğrendi.

        Bölümün final sahnesinde ise eve geç geldiği için Filiz ve Irmak’ın sıkıştırmalarından bunalan Karsu, Adnan’ın Irmak’ı aldattığını söyledi. Bu durumu öğrenen Irmak ne yapacak? Irmak’ın stresi hamileliğini etkileyecek mi? Karsu, Atilla ile ilgili gerçekleri öğrenecek mi?

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        Senaryosunu Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı, kreatif danışmanlığını Zeynep Günay'ın yaptığı, yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu 'Sandık Kokusu'nun başrollerinde Özge Özpirinçci, Demet Akbağ, Metin Akdülger, Necip Memili, Meriç Aral, Seda Türkmen, Levent Can ve Uğur Yücel gibi başarılı isimler yer alıyor.

        'Sandık Kokusu' yeni bölümüyle 3 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de...

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        #sandık kokusu
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