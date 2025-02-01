31 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?
Cuma günü televizyon ekranlarında pek çok farklı yapım izleyicilerle buluştu. Dizi, film, yarışma programı gibi çeşit çeşit içerik arasından bazıları izleyicilerin ilgisini çekerek ilk 100'e girmeyi başardı, ancak bazı yapımlar ise zirveye çıkarak büyük bir izlenme oranı yakaladı. Peki, dün en çok hangi yapımlar ilgi gördü? İşte, 31 Ocak Cuma günü total ve AB reyting sıralamasına göre en çok izlenen 10 yapım…
Her gün televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve program izleyicilerle buluşuyor. Ancak bunlardan sadece bazıları, izlenme oranlarıyla öne çıkıyor ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alabiliyor. Reyting listeleri, hangi yapımların daha fazla dikkat çektiğini ve hangi türlerin izleyiciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Peki, 31 Ocak Cuma günü en çok hangi yapımlar izlenmişti? İşte günün AB ve total reytinglerine göre en çok izlenen 10 yapım…
31 OCAK CUMA 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
31 OCAK CUMA 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI