Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 31 Ocak 2025: Cuma günü en çok ne izlendi? Dün 31 Ocak hangi diziler AB ve totalde birinci oldu?

        31 Ocak Cuma reyting sonuçları açıklanıyor: Dün en çok ne izlendi?

        Cuma günü televizyon ekranlarında pek çok farklı yapım izleyicilerle buluştu. Dizi, film, yarışma programı gibi çeşit çeşit içerik arasından bazıları izleyicilerin ilgisini çekerek ilk 100'e girmeyi başardı, ancak bazı yapımlar ise zirveye çıkarak büyük bir izlenme oranı yakaladı. Peki, dün en çok hangi yapımlar ilgi gördü? İşte, 31 Ocak Cuma günü total ve AB reyting sıralamasına göre en çok izlenen 10 yapım…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2025 - 07:58 Güncelleme: 01.02.2025 - 07:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Her gün televizyon ekranlarında pek çok dizi, film ve program izleyicilerle buluşuyor. Ancak bunlardan sadece bazıları, izlenme oranlarıyla öne çıkıyor ve reyting sıralamalarında üst sıralarda yer alabiliyor. Reyting listeleri, hangi yapımların daha fazla dikkat çektiğini ve hangi türlerin izleyiciler tarafından tercih edildiğini gösteriyor. Peki, 31 Ocak Cuma günü en çok hangi yapımlar izlenmişti? İşte günün AB ve total reytinglerine göre en çok izlenen 10 yapım…

        2

        31 OCAK CUMA 2025 TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        Reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.

        3

        31 OCAK CUMA 2025 AB REYTİNG SONUÇLARI

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        "Komşum kahveye gel" dedi... Bilezik cinayeti!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Kahreden acı! İkiz bebekleri oldu... Kucağına alamadı!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde! İllerimizde hava durumu!
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        ABD'de uçak alışveriş merkezi yakınına düştü
        Teğmenler ihraç edildi
        Teğmenler ihraç edildi
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Adliye bahçesinde kavga: 16 yaralı, 15 gözaltı
        Kahvaltı için en uygun zaman
        Kahvaltı için en uygun zaman
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        "21 gün" kuralı bir efsane olabilir mi?
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        WhatsApp'tan "İsrail casus yazılımı" açıklaması
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Mimovic transferini açıkladı!
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beyaz Saray: Kovid-19 virüsü Vuhan'daki laboratuvarlardan sızdı
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Beşiktaş'ta Onuachu zirvesi!
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        Rusya: ABD uzayı silahlandırmaya çalışıyor
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        G.Saray'a kötü haber: Morata'da pürüz çıktı
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        Şampiyonlar Ligi'nde eşleşmeler belli oldu
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Esnafa para cezası mı geliyor?
        Esnafa para cezası mı geliyor?