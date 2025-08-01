Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 31 Temmuz Perşembe AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Peki, Cenazemize Hoş Geldiniz, Neşeli Günler, Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw, Güldür Güldür Show, Başakşehir-Cherno More, Kim Milyoner Olmak İster?, MasterChef Türkiye yapımları arasından hangisi zirveye adını yazdırdı? İşte, 31 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...