REYTİNG SONUÇLARI 4 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total ve AB reyting sıralamasında birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 4 Aralık 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapım Total ve AB reyting sıralamasında birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçlarına göre hangi yapımın ilk sırada yer aldığı televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. 4 Aralık Pazartesi akşamı ekrana gelen; Ne Gemiler Yaktım, Bambaşka Biri, Ömer, Safir, Selahaddin Eyyubi ve MasterChef Türkiye All Star yarışma programı Total ve AB reyting sıralamasında zirvede yer almak için mücadele verdi. İşte 4 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları sıralaması ile ilk sırada yer alan yapım...