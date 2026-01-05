Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 4 Ocak 2026: Beyaz'la Joker, Survivor Ünlüler - Gönüllüler... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları 4 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total'de reyting birincisi kim oldu, sıralama belli oldu mu?

        4 Ocak 2026 reyting sonuçları izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Dün akşam Kanal D'nin yeni yarışması Beyaz'la Joker ekran yolculuğuna başlarken, TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Show TV'de Yedi Bela Hüsnü, Star TV'de Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Now TV Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri sinemaseverlerle buluştu. ATV'de Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ile TRT 1'de Teşkilat dizisinin tekrar bölümleri yayınlandı. Peki, dünün reyting sonuçları açıklandı mı, ABC1, AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2026 - 07:43 Güncelleme: 05.01.2026 - 07:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Beyazıt Öztürk Beyaz'la Joker yarışmasıyla ekranlara dönüş yaparken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri sinemaseverleri ekran başına kilitlerken, Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ve Teşkilat dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 4 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        4 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün akşam yayınlanan dizi, film, haber ve yarışma programlarının reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

        4 Ocak 2026 reyting sonuçları açıklandığında haberimizde yer vereceğiz.

        3

        4 OCAK 2026 PAZAR ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        4

        4 OCAK 2026 PAZAR AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        4 OCAK 2026 PAZAR TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Trump: Venezuela ölü bir ülke
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Kuvvetli lodos ve sağanak yağmur var! Doğuda buzlanma, don ve çığ tehlikesi
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Tatlıses saldırısının azmettiricisiydi... Kelepçeli cenaze!
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Otomotivde 2025 nasıl geçti?
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Venezuela'nın silahlı kuvvetleri aktif hale getirildi
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        Elif Kumal'ın cansız bedeni bulundu
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        'Ya Hep Ya Hiç Yılı'nı kurtardılar
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Tek yumurta ikizlerininki bile aynı değil!
        Uzungöl buz tuttu
        Uzungöl buz tuttu
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        ABD operasyonunun ardından paylaşılan Maduro görüntüleri
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Rusya: Trump'ın Venezuela adımları yasa dışı ancak tutarlı
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Süper Kupa'da dev randevu!
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Anne ve 7 yaşındaki kızı ölü bulundu
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Trump'tan, çip satışlarına engel!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Fenerbahçe'nin teklifini duyurdular!
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Ünlülerin hapishanesinde kalacak
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Bergamot bakın nelere iyi geliyormuş!
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        Çin: Hiçbir ülke polis veya yargıç gibi davranamaz
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        GAİN'in tutuklanan sahiplerinin ifadesi ortaya çıktı!
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"
        "Bankalar Birliği'nden çıkıyoruz!"