4 Ocak Pazar akşamı yayınlanan yapımlar gecenin birincisi olmak için yarıştı. Dün akşam Beyazıt Öztürk Beyaz'la Joker yarışmasıyla ekranlara dönüş yaparken, Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışması tüm heyecanıyla devam etti. Yedi Bela Hüsnü, Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor ve Cenazemize Hoş Geldiniz filmleri sinemaseverleri ekran başına kilitlerken, Kim Milyoner Olmak İster? yarışması ve Teşkilat dizisi tekrar bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım birinci oldu? İşte, 4 Ocak 2026 reyting sonuçları…