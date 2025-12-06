Reyting sonuçları belli oldu! 5 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?
Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı programlar, diziler, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. 5 Aralık Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Paranormal Cuma ve Star TV'de Salako filmleri yayınlandı. Now TV'de ise Ben Leman dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 5 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...
Reyting sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, Ben Leman, Paranormal Cuma, Salako yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Aralık 2025 Cuma ABC1, AB ve Total sıralaması...
5 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.
5 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, tüm kategorilerde zirvede yer aldı.
Taşacak Bu Deniz dizisinin özeti 2. sıraya yerleşirken, Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, tüm kategorilerde 3. sırada yer aldı.
Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;
5 ARALIK 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Esra Erol’da – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
MasterChef Türkiye – TV8
Arka Sokaklar – Kanal D
Show Ana Haber – Show TV
5 ARALIK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Esra Erol’da – ATV
MasterChef Türkiye – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Ana Haber – TRT 1
5 ARALIK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Esra Erol’da – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV
Show Ana Haber – Show TV