Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Magazin REYTİNG SONUÇLARI 5 ARALIK 2025: Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar… ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi belli oldu!

        Reyting sonuçları belli oldu! 5 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Her gün birbirinden iddialı programlar, diziler, filmler, yarışmalar yayınlanıyor. 5 Aralık Cuma akşamı Show TV'de Kızılcık Şerbeti, TRT 1'de Taşacak Bu Deniz, Kanal D'de Arka Sokaklar ve TV8'de MasterChef Türkiye yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. ATV'de Paranormal Cuma ve Star TV'de Salako filmleri yayınlandı. Now TV'de ise Ben Leman dizisinin tekrar bölümü vardı. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte 5 Aralık 2025 ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dünün reyting birincisi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 11:25 Güncelleme: 06.12.2025 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Reyting sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, Ben Leman, Paranormal Cuma, Salako yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Aralık 2025 Cuma ABC1, AB ve Total sıralaması...

        2

        5 ARALIK 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Cuma günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        5 Aralık 2025 reyting sonuçları açıklandı. TRT 1'de yayınlanan Taşacak Bu Deniz, tüm kategorilerde zirvede yer aldı.

        Taşacak Bu Deniz dizisinin özeti 2. sıraya yerleşirken, Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, tüm kategorilerde 3. sırada yer aldı.

        Dünün ABC1, AB ve Total sıralaması şu şekilde;

        3

        5 ARALIK 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Esra Erol’da – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Show Ana Haber – Show TV

        4

        5 ARALIK 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Esra Erol’da – ATV

        MasterChef Türkiye – TV8

        Show Ana Haber – Show TV

        Ana Haber – TRT 1

        5

        5 ARALIK 2025 CUMA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Taşacak Bu Deniz – TRT 1

        Taşacak Bu Deniz (Özet) – TRT 1

        Kızılcık Şerbeti – Show TV

        Esra Erol’da – ATV

        Arka Sokaklar – Kanal D

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Kızılcık Şerbeti (Özet) – Show TV

        Show Ana Haber – Show TV

        6
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Otobüs TIR'a arkadan çarptı! Çok sayıda can kaybı var!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        Öğretmen affetti ama polis affetmedi!
        En az yüzde 76 zamlanacak
        En az yüzde 76 zamlanacak
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Trump'a ‘FIFA Barış Ödülü’ verildi
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        Dünyanın en iyi 10 mutfağından biri Türkiye
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        14 yaşında çocuk ölüme sürdü!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Yüksel Yıldırım: TFF Başkanı istifa etsin!
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Harun Can: Ben çok kötü bir örneğim
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Okan Buruk: İki penaltımız verilmedi!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Meteoroloji'den kritik açıklama! 7 bölgede yağış var!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Yeni yılda 10 yeni hedef!
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        Eşini öldürüp banyoya gömdü
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        2026 Dünya Kupası grupları belli oldu!
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        ABD'nin ulusal güvenlik stratejisi
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Bahis soruşturmasında yeni dalga: Çok sayıda isme gözaltı kararı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Fenerbahçe'den TFF'ye acil toplantı talebi!
        Netflix'ten dev satın alma
        Netflix'ten dev satın alma
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı
        ABD'den Avrupa'ya NATO çağrısı