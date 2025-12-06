Reyting sonuçları 5 Aralık 2025 Cuma günü yayınlanan yapımları izleyen seyirciler tarafından araştırılıyor. Dün akşam kuşağında pek çok dizi, film ve yarışma programı yayınlandı. Bu yapımlar reytinglerde birinci olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber Kızılcık Şerbeti, Taşacak Bu Deniz, Arka Sokaklar, MasterChef Türkiye, Ben Leman, Paranormal Cuma, Salako yapımlarının akıbeti araştırılmaya başlandı. Peki dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, 5 Aralık 2025 Cuma ABC1, AB ve Total sıralaması...