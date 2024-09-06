Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 5 Eylül Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...