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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 5 Eylül 2024 tablosu: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 5 Eylül 2024 Perşembe: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları ile 5 Eylül Perşembe günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında yeni sezon dizilerinden Bir Gece Masalı tekrar bölümüyle izleyici karşısına çıkarken; Mandıra Filozofu, Cici Babam, Turist, Şebeke, Hava Muhalefeti ve MasterChef Türkiye gibi yapımlar ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 5 Eylül 2024 dünün AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.09.2024 - 07:29 Güncelleme: 06.09.2024 - 10:08
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve haber programı yayınlanıyor. İzledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden izleyiciler, her gün bir önceki güne ait AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. 5 Eylül Perşembe günü hangi yapım zirveye adını yazdırdı merak ediliyor. İşte, 5 Eylül 2024 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        5 EYLÜL 2024 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Perşembe günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        5 Eylül 2024 reyting sonuçları açıklandı. Dünün AB ve Total sıralaması şu şekilde;

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        5 EYLÜL 2024 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        3 Hava Muhalefeti (T.S) NOW

        4 Bir Gece Masalı (TKR) ATV

        5 Now Ana Haber NOW

        6 Esra Erol'da ATV

        7 MasterChef Türkiye Özet TV8

        8 Şebeke TRT 1

        9 Turist (Y.S) SHOW TV

        10 Görev Başında (Y.S) SHOW TV

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        5 EYLÜL 2024 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 MasterChef Türkiye TV8

        2 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV

        3 Bir Gece Masalı (TKR) ATV

        4 Esra Erol'da ATV

        5 Now Ana Haber NOW

        6 Mandıra Filozofu (T.S) KANAL D

        7 Atv Ana Haber ATV

        8 Atv Gün Ortası ATV

        9 Hava Muhalefeti (T.S) NOW

        10 Show Ana Haber SHOW TV

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