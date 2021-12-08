7 Aralık reyting sonuçları... AB ve total sıralama tablosu Pazartesi günü Üç Kuruş, Kalp Yarası ve Çok Güzel Hareketler Bunlar gibi ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Hemen belirtelim ki 6 Aralık reyting sonuçları: