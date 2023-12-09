REYTİNG SONUÇLARI 8 ARALIK 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI 8 ARALIK 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre hangi dizi, film birinci oldu?

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Dünün reyting sonuçları, televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Total, AB ve ABC1 sıralamalarına göre her hafta ilk sırada yer alan yapım değişiyor. Show Tv'de Kızılcık Şerbeti, Kanal D'de Arka Sokaklar, Atv'de Ateş Kuşları, Star Tv'de Yalı Çapkını yer alırken, Tv8 ekranlarında Masterchef Türkiye All Star yapımları 8 Aralık Cuma akşamı yeni bölümleriyle ekran karşısına geçti. İşte, 8 Aralık 2023 dünün reyting sonuçları hakkında merak edilenler...