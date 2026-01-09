Habertürk
        Reyting sonuçları 8 Ocak 2026: Veliaht, Halef, Milyoner, Survivor, Beyaz'la Joker... ABC1, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi belli oldu

        Dünün reyting sonuçları 8 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?

        Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Ocak Perşembe akşamı Show TV'de Veliaht ve Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de Survivor yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Hazine ve TRT 1'de Çin Seddi filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki 8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?

        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 10:18 Güncelleme: 09.01.2026 - 10:18
        1

        ‘’Dünün reyting sıralaması ile kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 8 Ocak Perşembe günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Beyaz'la Joker ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Hazine ve Çin Seddi filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 8 Ocak 2026 reyting sonuçları…

        2

        8 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Dün yayınlanan yapımların ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandı.

        8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları şu şekilde;

        3

        8 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        Halef: Köklerin Çağrısı – NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW

        Veliaht – Show TV

        Survivor – TV8

        Esra Erol’da – ATV

        Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW

        ATV Ana Haber – ATV

        Beyaz’la Joker – Kanal D

        Kanal D Ana Haber – Kanal D

        4

        8 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI

        Halef: Köklerin Çağrısı — NOW

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        Survivor — TV8

        Veliaht — SHOW TV

        Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW

        Esra Erol’da — ATV

        Beyaz’la Joker — Kanal D

        Veliaht (Özet) — SHOW TV

        Show Ana Haber — SHOW TV

        5

        8 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Halef: Köklerin Çağrısı — NOW

        Esra Erol’da — ATV

        Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV

        Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW

        Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW

        Veliaht — SHOW TV

        Survivor — TV8

        ATV Ana Haber — ATV

        Kanal D Ana Haber — KANAL D

        Gelin — KANAL 7

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
