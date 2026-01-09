Dünün reyting sonuçları 8 Ocak 2026: ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reyting birincisi kim oldu?
Dünün reyting sonuçları medya gündemini yakından takip edenler tarafından araştırılmaya başlandı. 8 Ocak Perşembe akşamı Show TV'de Veliaht ve Now TV'de Halef: Köklerin Çağrısı dizileri ile ATV'de Kim Milyoner Olmak İster?, Kanal D'de Beyaz'la Joker ve TV8'de Survivor yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Star TV'de Hazine ve TRT 1'de Çin Seddi filmleri yayınlandı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber gözler ABC1, AB ve Total reyting sıralamasına çevrildi. Peki 8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı, dünün reyting birincisi kim oldu?
8 OCAK 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Dün yayınlanan yapımların ABC1, AB ve Total sıralaması açıklandı.
8 Ocak 2026 Perşembe reyting sonuçları şu şekilde;
8 OCAK 2026 PERŞEMBE ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Halef: Köklerin Çağrısı – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Veliaht – Show TV
Survivor – TV8
Esra Erol’da – ATV
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) – NOW
ATV Ana Haber – ATV
Beyaz’la Joker – Kanal D
Kanal D Ana Haber – Kanal D
8 OCAK 2026 PERŞEMBE AB REYTİNG SIRALAMASI
Halef: Köklerin Çağrısı — NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Survivor — TV8
Veliaht — SHOW TV
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Esra Erol’da — ATV
Beyaz’la Joker — Kanal D
Veliaht (Özet) — SHOW TV
Show Ana Haber — SHOW TV
8 OCAK 2026 PERŞEMBE TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Halef: Köklerin Çağrısı — NOW
Esra Erol’da — ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert — ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber — NOW
Halef: Köklerin Çağrısı (Özet) — NOW
Veliaht — SHOW TV
Survivor — TV8
ATV Ana Haber — ATV
Kanal D Ana Haber — KANAL D
Gelin — KANAL 7