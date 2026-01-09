‘’Dünün reyting sıralaması ile kim birinci oldu?’’ sorusu gündemdeki yerini aldı. 8 Ocak Perşembe günü yayınlanan programlar, diziler, haber bültenleri ve yarışmalar ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşmek için yarıştı. Dün akşam Veliaht, Halef: Köklerin Çağrısı, Kim Milyoner Olmak İster?, Beyaz'la Joker ve Survivor yapımları yeni bölümleriyle ekranlara geldi. Ayrıca Hazine ve Çin Seddi filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki, dünün ABC1, AB ve Total sıralamasına göre reytinglerde hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 8 Ocak 2026 reyting sonuçları…