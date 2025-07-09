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        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 8 Temmuz 2025: Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye, Fluminense-Chelsea maçı… AB ve Total'de hangi yapım zirvede?

        Dünün reyting sonuçları 8 Temmuz 2025: AB ve Total sıralaması ile hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti?

        Dünün reyting sonuçları ile 8 Temmuz Salı günü en çok izlenen yapımlar belli oluyor. Dün akşam kuşağında Güven Bana, Yetenek Sizsiniz ve MasterChef Türkiye yarışmaları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. TRT 1'de FIFA Kulüpler Kupası 2025 Yarı Final Fluminense - Chelsea maçı futbolseverlerle buluştu. Dieğr kananllarda ise Postacı, Sev Kardeşim ve Tokatçı filmleri yayınlandı. Peki, hangi yapım reytinglerde zirveye yerleşti? İşte, 8 Temmuz 2025 AB ve Total reyting sonuçları sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2025 - 08:15 Güncelleme: 09.07.2025 - 08:15
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        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 8 Temmuz Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Dün akşam Postacı, Sev Kardeşim, Tokatçı, Fluminense-Chelsea maçı, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 8 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...

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        8 TEMMUZ 2025 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Salı günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları merak ediliyor.

        8 Temmuz 2025 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimizde yer verilecektir.

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        8 TEMMUZ 2025 SALI AB REYTİNG SIRALAMASI

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        8 TEMMUZ 2025 SALI TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

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