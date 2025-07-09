Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma, haber bülteni ve program izleyicilerle buluşuyor. Dün izledikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler 8 Temmuz Salı AB ve Total reyting sonuçları sıralamasını araştırıyor. Dün akşam Postacı, Sev Kardeşim, Tokatçı, Fluminense-Chelsea maçı, Güven Bana, Yetenek Sizsiniz, MasterChef Türkiye yapımları ekranlara geldi. Peki, hangi yapım zirveye adını yazdırdı? İşte, 8 Temmuz 2025 dünün reyting sonuçları tablosu...