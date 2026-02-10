Reyting sonuçları 9 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ve Show TV'de Hükümet Kadın 2 ve Star TV'de M.Ö. 10.000 filmleri yayınlandı. ATV'de ise yeni dizi Aynı Yağmur Altında ekran yolculuğuna başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları ile 9 Şubat Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Şubat 2026 reyting sonuçları...
Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle ekrana gelirken Hükümet Kadın 2 ve M.Ö. 10.000 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Şubat 2026 reyting sonuçları...
9 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.
9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI