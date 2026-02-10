Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle ekrana gelirken Hükümet Kadın 2 ve M.Ö. 10.000 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Şubat 2026 reyting sonuçları...