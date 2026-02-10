Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları 9 Şubat 2026: Aynı Yağmur Altında, Uzak Şehir, Cennetin Çocukları, Survivor… ABC, AB, Total sıralaması ile dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları 9 Şubat 2026: AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        Dün akşam kuşağında Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Cennetin Çocukları dizileri ile TV8'de Survivor Ünlüler - Gönüllüler 2026 yarışması yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. ve Show TV'de Hükümet Kadın 2 ve Star TV'de M.Ö. 10.000 filmleri yayınlandı. ATV'de ise yeni dizi Aynı Yağmur Altında ekran yolculuğuna başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber dünün reyting sonuçları ile 9 Şubat Pazartesi günü en çok izlenen yapımlar araştırılmaya başlandı. Peki, AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Şubat 2026 reyting sonuçları...

        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok program, dizi, film, yarışma izleyici karşısına çıkıyor. Takip ettikleri yapımların kaçıncı sırada olduğunu merak eden seyirciler ABC, AB ve Total sıralamasını araştırıyor. 9 Şubat Pazartesi akşamı Uzak Şehir, Cennetin Çocukları ve Survivor Ünlüler - Gönüllüler yapımları yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Aynı Yağmur Altında dizisi ilk bölümüyle ekrana gelirken Hükümet Kadın 2 ve M.Ö. 10.000 filmleri sinemaseverlerle buluştu. Peki dünün reyting birincisi hangi yapım oldu? İşte, 9 Şubat 2026 reyting sonuçları...

        2

        9 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        9 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması açıklandığında haberimiz güncellenecektir.

        3

        9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ ABC REYTİNG SIRALAMASI

        4

        9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI

        5

        9 ŞUBAT 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
