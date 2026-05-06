        Reyting sonuçları açıklandı! 5 Mayıs 2026 ABC, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi dizi izlendi?

        Reyting sonuçları açıklandı! 5 Mayıs ABC, AB, Total sıralamasına en çok izlenen yapım hangisi?

        5 Mayıs 2026 reyting sonuçları televizyon izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Salı akşamı ekranlara gelen Survivor, Mehmed: Fetihler Sultanı ve Kıskanmak gibi yapımlar izleyici karşısına çıkarken, Total, AB ve ABC1 reyting gruplarında zirve yarışı hız kazandı. Peki, 5 Mayıs Salı günü en çok izlenen program hangisi oldu? İşte reyting sonuçları...

        Giriş: 06 Mayıs 2026 - 10:50 Güncelleme:
        1

        Reyting sıralaması açıklandı. Haftanın dikkat çeken yapımları arasında Survivor yeni bölümüyle öne çıkarken, Mehmed: Fetihler Sultanı, Kıskanmak ve A.B.İ gibi güçlü projeler de reyting sıralamasında üst sıralar için yarıştı. Total, AB ve ABC1 kategorilerinde birincilik koltuğunu hangi yapım aldı? İşte 5 Mayıs reyting sonuçlarına dair tüm detaylar...

        2

        5 MAYIS 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

        5 Mayıs Salı akşamı televizyon ekranlarında izleyiciler yine birbirinden iddialı yapımlarla buluştu. Öne çıkan yapımlar ise Kıskanmak ve Mehmed: Fetihler Sultanı, Survivor oldu. Bu kapsamda 5 Mayıs 2026 reyting sonuçlarına ilişkin araştırmalar hız kazandı.

        3

        5 MAYIS 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        1 BESIKTAS-TUMOSAN KONYASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 KISKANMAK NOW
        3 ESRA EROL'DA ATV
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 ARSENAL-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        6 ATV ANA HABER ATV
        7 SURVIVOR TV8
        8 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        9 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        10 KISKANMAK (OZET) NOW
        4

        5 MAYIS 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI

        1 BESIKTAS-TUMOSAN KONYASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 ARSENAL-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 KISKANMAK NOW
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        6 KISKANMAK (OZET) NOW
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 SURVIVOR TV8
        9 ESRA EROL'DA ATV
        10 ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYIZ TV8
        5

        5 MAYIS 2026 ABC1 REYTİNG SIRALAMASI

        1 BESIKTAS-TUMOSAN KONYASPOR ZIRAAT TURKIYE KUPASI KARSILASMASI ATV
        2 ARSENAL-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASI TRT 1
        3 KISKANMAK NOW
        4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
        5 MEHMED FETIHLER SULTANI TRT 1
        6 ESRA EROL'DA ATV
        7 SELCUK TEPELI ILE NOW ANA HABER NOW
        8 SURVIVOR TV8
        9 ATV ANA HABER ATV
        10 KISKANMAK (OZET) NOW
