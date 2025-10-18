Reyting sonuçları açıklandı mı? 17 Ekim dünün reyting sonuçlarına göre en çok hangi yapım izlendi?
Reyting sonuçlarına göre en çok izlenen yapım belli oluyor. Her gün bir önceki günün Total, AB, ABC1 sıralaması duyuruluyor. İzledikleri dizilerin sıralamasını merak edenler reyting sonucunu araştırıyor. Dün akşam Kızılcık Şerbeti, Arka Sokaklar, Taşacak Bu Deniz izleyiciyle buluştu. Geçen hafta Total grubunda "Arka Sokaklar" zirvede yer aldı. "Kızılcık Şerbeti" ikinci sıraya yerleşirken, "Esra Erol'da" ise üçüncü sırada yer aldı. Peki, 18 Ekim reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, güncel reyting sonuçları sıralaması
18 EKİM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları ile birinci gelen yapım sıralama duyurulunca belli olacaktır.
GEÇEN HAFTA REYTİNG SONUÇLARI NASILDI?
10 Ekim 2025 reyting sonuçları açıklandı.
AB grubunda da “Kızılcık Şerbeti” güçlü performansını sürdürerek birinci sırada yer aldı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sırada, “Kızılcık Şerbeti” özet bölümü ise 3. sıraya yerleşti.
ABC kategorisinde “Kızılcık Şerbeti” birinciliği kimseye kaptırmadı. “Taşacak Bu Deniz” ikinci sıraya yerleşirken, “Kızılcık Şerbeti (Özet)” üçüncü oldu.
10 EKİM 2025 CUMA ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Kızılcık Şerbeti – Show TV
Taşacak Bu Deniz – TRT 1
Kızılcık Şerbeti Özet – Show TV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Arka Sokaklar – Kanal D
10 EKİM 2025 CUMA AB REYTİNG SIRALAMASI
