Reyting sonuçları açıklandı mı? 8 Haziran ABC, AB ve Total sıralamasına göre hangi yapım zirvede?
8 Haziran 2026 Pazartesi reyting sonuçları televizyon dünyasının en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Haftanın ilk gününde ekranlara gelen diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağı yapımları izleyicilerin ilgisini çekerken, gözler Total, AB ve ABC1 kategorilerinde oluşan sıralamalara çevrildi. Gün boyu süren reyting yarışının ardından "8 Haziran reytinglerinde hangi yapım zirveye yerleşti?" sorusu yanıt ararken, televizyon kanalları arasındaki rekabetin sonuçları da merak konusu oldu.
Giriş: 09 Haziran 2026 - 08:22 Güncelleme:
1
Televizyon ekranlarında 8 Haziran Pazartesi akşamı yaşanan reyting mücadelesinin ardından izleyiciler günün sonuçlarını araştırmaya başladı. Birbirinden iddialı dizi, yarışma ve eğlence programlarının ekrana geldiği günde, hangi yapımın izlenme oranlarında öne çıktığı merak ediliyor. Total, AB ve ABC1 gruplarında açıklanacak reyting verileri, yapımların performansını ortaya koyarken, "Dünün reyting birincisi kim oldu?" sorusu da gündemdeki yerini koruyor.
2
8 HAZİRAN 2026 TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
3
8 HAZİRAN 2026 AB REYTİNG SIRALAMASI