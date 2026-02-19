Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?
18 Şubat Çarşamba günü akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Orhan, Now TV'de Yeraltı ve TRT 1'de Vefa Sultan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, Show TV'de Tur Rehberi filmi sinemaseverlerle buluştu. En çok izlenen yapımları merak eden seyirciler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...
18 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.
18 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.
18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI