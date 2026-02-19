Canlı
        Haberler Bilgi Magazin Reyting sonuçları açıklandı mı? Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Yeraltı, Survivor... 18 Şubat 2026 AB ve Total'de dünün reyting birincisi kim oldu?

        Reyting sonuçları açıklandı mı? 18 Şubat 2026 AB ve Total sıralaması ile dünün reyting birincisi hangi yapım oldu?

        18 Şubat Çarşamba günü akşam kuşağında Kanal D'de Eşref Rüya, Star TV'de Sahipsizler, ATV'de Kuruluş Orhan, Now TV'de Yeraltı ve TRT 1'de Vefa Sultan dizilerinin yeni bölümleri yayınlandı. TV8'in uzun soluklu yarışması Survivor'da heyecan tüm hızıyla devam ederken, Show TV'de Tur Rehberi filmi sinemaseverlerle buluştu. En çok izlenen yapımları merak eden seyirciler ''Dünün reyting sonuçları açıklandı mı, hangi yapım birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 18 Şubat 2026 reyting sonuçları ile AB ve Total sıralaması...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2026 - 07:42 Güncelleme: 19.02.2026 - 07:42
        1

        Televizyon kanallarında her gün birçok dizi, film, yarışma ve program yayınlanıyor. Gün içinde ekrana gelen yapımların izlenme oranları AB ve Total sıralaması ile belli oluyor. 18 Şubat Çarşamba akşamı Eşref Rüya, Sahipsizler, Kuruluş Orhan, Yeraltı ve Vefa Sultan dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı. Tur Rehberi filmi sinemaseverlerle buluşurken, Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında da heyecan doruktaydı. Peki dünün reyting birincisi kim oldu, hangi yapım zirveye yerleşti? İşte, 18 Şubat 2026 reyting sonuçları tablosu...

        2

        18 ŞUBAT 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

        Her Çarşamba günü televizyon ekranlarında birçok dizi, film, program ve yarışma izleyicilerle buluşuyor. Bu yapımların izlenme oranları medya gündemini yakından takip edenler tarafından merak ediliyor.

        18 Şubat 2026 reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Dünün AB ve Total sıralaması saat 10.00’dan sonra açıklanacak ve haberimize eklenecektir.

        3

        18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA AB REYTİNG SIRALAMASI

        4

        18 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA TOTAL REYTİNG SIRALAMASI

        5
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
